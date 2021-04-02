Брянцев просят спасти празднование 9 Мая прививкой от COVID-19

Мэр Александр Макаров призвал горожан пройти вакцинацию.

Жителей Брянска просят сделать прививки от COVID-19, чтобы они смогли принять участие в праздновании Дня Победы.

Как сообщил глава горадминистрации Александр Макаров городской оргкомитет уже начал работу по подготовке к 9 Мая. План мероприятий формируют с расчетом на разные сценарии проведения праздника.

Ключевое решение – насколько массовым будет празднование – примут Роспотребнадзор и оперативный штаб, исходя из актуальной ситуации по распространению коронавируса.

«Уверен, сейчас каждый из нас может повлиять на то, как именно мы проведем наш главный праздник – все вместе или с ограничениями. Впереди больше месяца, есть время для того, чтобы сделать прививку от коронавируса и встретить День Победы традиционным большим и ярким парадом», – обратился к брянцам Макаров.