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Брянцев пустят на новогодние корпоративы по QR-кодам

2021, 17 декабря 12:56 Общество
Брянцев пустят на новогодние корпоративы по QR-кодам
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В Роспотребнадзоре озвучили условия проведения праздничных мероприятий.

Главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова озвучила условия проведения новогодних корпоративов.

По ее словам, если в прошлом году Роспотребнадзор выступал категорически против всех праздничных мероприятий, в этом году будут действовать лишь отдельные ограничения.

Так, на корпоративе может присутствовать не более 70 человек. Они обязаны представить данные о прививке и QR-кодах.

Ранее, напомним, стало известно о формате проведения новогодних утренников в детских садах и школах.

На последнем заседании оперативного штаба губернатор Александр Богомаз предложил рассмотреть вопрос экспресс-тестирования участников таких мероприятий, чтобы новогодние праздники стали безопасными для детей и взрослых.

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