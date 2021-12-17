Брянцев пустят на новогодние корпоративы по QR-кодам

В Роспотребнадзоре озвучили условия проведения праздничных мероприятий.

Главный брянский санитарный врач Людмила Трапезникова озвучила условия проведения новогодних корпоративов.

По ее словам, если в прошлом году Роспотребнадзор выступал категорически против всех праздничных мероприятий, в этом году будут действовать лишь отдельные ограничения.

Так, на корпоративе может присутствовать не более 70 человек. Они обязаны представить данные о прививке и QR-кодах.

Ранее, напомним, стало известно о формате проведения новогодних утренников в детских садах и школах.

На последнем заседании оперативного штаба губернатор Александр Богомаз предложил рассмотреть вопрос экспресс-тестирования участников таких мероприятий, чтобы новогодние праздники стали безопасными для детей и взрослых.