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Брянцев ждёт штраф в 70 тысяч рублей за использование пиротехники

2024, 26 декабря 09:00 Общество
Брянцев ждёт штраф в 70 тысяч рублей за использование пиротехники
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Брянцев ждёт штраф в 70 тысяч рублей за использование пиротехники. Об этом сообщили в эфире канала «Брянская губерния». 

 

Одним из популярных новогодних «развлечений» является использование петард, салютов, фейерверков и другой пиротехники. В Брянской области продавать и использовать их запрещено ещё с 2022 года. 

Сотрудники полиции уже начали выявлять нарушителей. Член Адвокатской палаты Брянской области Алексей Шипилов уточнил, что им грозит штраф в 70 тысяч рублей.

Также в полиции предупредили о возможном появлении самодельных взрывных устройств, закамуфлированных под фейерверки и петарды. Об этом в своих соцсетях сообщил и губернатор региона. 

«Время неспокойное, уже есть случаи провокаций со стороны украинских террористов. Прошу быть максимально бдительными и осторожными и научить в первую очередь детей, что при обнаружении незнакомых предметов категорически запрещается прикасаться к ним», – подчеркнул Александр Богомаз.

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