Брянцы могут пожаловаться на неработающие кондиционеры в автобусах

Температура в общественном транспорте не должна превышать 25 градусов.

В Брянске пассажиры автобусов могут пожаловаться на неработающие кондиционеры. Как сообщает группа «Брянский автобус», при температуре наружного воздуха более 20 градусов температура воздуха в общественном транспорте не должна превышать 25 градусов.

Пожаловаться на неработающий кондиционер можно на странице группы. Для этого необходимо указать дату и время поездки, номер маршрута и госномер автобуса.

Информацию передадут ответственным сотрудникам автотранспортного предприятия для решения проблемы.