Брянцы пожаловались на «фантомный» автобус № 27

По их словам, увидеть 27-й автобус после 17.00 удается немногим.

Жители Брянска пожаловались на нерегулярные рейсы автобуса № 27 «Мясокомбинат – 5-й микрорайон».

«После 17.00 добраться на 27-м автобусе из Советского района в Фокинский практически невозможно. Вчера мы прождали его более часа на остановке «АТС» по улице Фокина. Порядком замерзнув, столпившиеся на остановке пассажиры принялись штурмовать 69-е маршрутки. Я смог уехать только в третьей из них», – сообщил один из пассажиров.

Также в сообществе «Брянский автобус» брянцы пожаловались на перебои в движении автобусов № 5. В городском отделе по транспорту пообещали провести проверку.