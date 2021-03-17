Брянцы слагают стихи об убитых дорогах

Дорожники пытаются устранять ямочность, но ситуация остается сложной.

Состояние дорог в Брянске весной 2021 года стало для горожан вдохновением к творчеству. В соцсетях брянцы выражают свое отношение к работе дорожников с помощью поэзии.

На этот раз поводом для креативной лирики стал пост, посвященный весне и красоте брянской природе. Автор сопроводил фото отрывком стихотворения «Прощание с зимой»: «Уже не так сугробы велики, осели, потемневшие от влаги. Сочла зима последние деньки, сбежала в лес: в канавы и овраги».

Интернет-пользователи предлагают свои варианты стихотворного текста на злобу дня.

«Уже не так сугробы велики, дороги в Брянске тают, и слышу я все матюки, из уст людских что вылетают», «Со снегом и асфальт, прикинь, растаял посредине ночи», «Уже не так сугробы велики, и из-под них торчат д…мо и ямы, сочла зима последние деньки, подвеска тоже скоро долго жить прикажет…» – пишут горожане.

«Я такого ужаса не помню совсем. Чтобы настолько везде асфальт сошел. Это не езда, а мучение сплошное», – возмущаются автомобилисты. Напомним, с начала года в Брянске залатали 1900 квадратных метров ям.