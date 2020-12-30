Брянцы смогут обжаловать штрафы ГИБДД онлайн

Подписанный президентом закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность в электронном виде обжаловать штрафы ГИБДД.

Речь идет о нарушениях правил дорожного движения, которые были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Жалобу в электронном виде надо будет заверить электронной цифровой подписью или отправить через форму на сайте усуда.

Закон также позволяет направшлять постановления о штрафах за выявленные камерами нарушения ПДД в виде электронного документа через портал Госуслуг в течение трех дней с даты вынесения решения.