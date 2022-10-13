Брянцы участвуют в конкурсе «Лига Лекторов»

Представители Брянской области участвуют в третьем сезоне Всероссийского конкурса «Лига Лекторов». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
На третий сезон Всероссийского конкурса «Лига Лекторов» от Российского общества «Знание» заявились 9174 кандидата из 88 регионов России. Среди лекторов – 48 брянцев. Свои силы в просвещении решили попробовать медицинская сестра, директор музея, тренеры, журналисты и хореограф
Конкурс проводится по восьми направлениям: экология и благотворительность, социально-гуманитарные науки, карьера и бизнес, наука и технологии, естественные науки, медиа и маркетинг, культура и искусство, спорт и ЗОЖ.
В апреле будущего года финалисты выступят с лекциями в московских вузах. Победители получат звание лектора «Знания» и возможность выступать на мероприятиях Общества. Также финалистам выплатят по 500 тысяч рублей на продвижение просветительского контента.
12.10.2022 11:40
С новосельем!
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12.10.2022 11:37
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В диалоге с бизнесом
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