Брянцы вчера наблюдали в небе над городом световые столбы

Нетипичное для наших широт атмосферное явление вызвало у брянских пользователей в соцсетей в основном положительные эмоции.

Брянцы вчера имели возможность стать очевидцами уникального и нетипичного для наших широт атмосферного явления — в небе над городом появиилсь световые столбы.

Некоторые пользователи соцсетей засняли столбы и поделились фотографиями в местных сообществах, в частности, во ВКонтакте. У комментаторов увиденное вызвало преимушественно положительные эмоции и бурную реакцию. Многие сравнивали запечатленную на фото картину с пейзажами из фантастических кинолент.

Подобный оптический эффект обычно возникает при высокой влажности воздуха и сильном морозе или жаре.