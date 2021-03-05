Брянцы воруют в магазинах кофе, деликатесы и алкоголь

Избежать ответственности не удастся, предупреждают в полиции.

В Брянске сами распространенными преступлениями остаются магазинные кражи.

Как сообщает региональное УМВД, объектами внимания воров по-прежнему остаются товары, которые удобно пронести в кармане или за пазухой: алкогольные напитки, кофе, шоколад и мясные деликатесы.

Большинство воров уверены в своей безнаказанности и даже после задержания до последнего пытаются «договориться» с работниками магазина и избежать ответственности.

Но даже если «удачливому» вору удается обмануть установленные на выходе датчики, его все равно будут искать, отметили в УМВД. Все магазины самообслуживания сегодня снабжены системой видеонаблюдения, и факт воровства непременно вскроется.