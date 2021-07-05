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Брянцы выстроились в очереди за прививками от коронавируса

2021, 05 июля 09:00 Общество
Брянцы выстроились в очереди за прививками от коронавируса
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Об этом заявил врио замгубернатора Андрей Бардуков.

Врио замгубернатора Брянской области сообщил о росте числа желающих вакцинироваться от коронавирусной инфекции.

«Отчасти именно благодаря отсутствию противопоказаний многие жители Брянской области стали активно прививаться. И темпы роста вакцинации сейчас высокие. Мы видим здоровый ажиотаж среди наших жителей прививаться. Необходимые для этого ресурсы — вакцины – имеются в наличии. Поэтому нам не стоит откладывать прививочную кампанию на поздний срок! Необходимо прививаться именно сейчас, чтобы коллективный иммунитет выработался как можно раньше. Это позволит сохранить здоровье и жизни наших граждан», – заявил Бардуков на заседании оперативного штаба.

«Ситуация сейчас такая, что многие осознали, насколько опасен вирус, и стали активно прививаться. Другого выхода, кроме вакцины, просто нет. Я сделал прививку еще в прошлом году. Конечно, если бы мы активнее вакцинировались с самого начала, сейчас не было бы такого прироста. Кроме того, многие до сих пор относятся к этому несерьезно: люди не носят маски и в общественном транспорте, и в торговых центрах, я сам вчера в этом убедился. То есть одни прививаются, а другие игнорируют, получается, что страх прошел, что ли?» – сообщил губернатор Александр Богомаз.

В ближайшее время в регионе прогнозируют ухудшение эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавирусной инфекции. На 4 июля прививки от COVID-19 сделали 203 432 жителя Брянской области.

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