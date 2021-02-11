Брянцы завалили мэрию жалобами на нечищеные дороги

Горожане назвали чиновников лгунами.

На странице Брянской городской администрации в соцсети третий день не утихают споры о состоянии дорог.

9 февраля пресс-служба мэрии отчиталась о своевременной расчистке городских дорог. По данным горадминистрации, с ночи снежные заносы расчищали почти 30 единиц техники. Информацию сотрудники пресс-службы подтвердили фотографиями снегоуборочных машин.

Пост вызвал множество негативных комментариев от горожан. Брянцы призвали чиновников «снять розовые очки», «перестать врать и прикрываться фотографиями», работу коммунальщиков они назвали «халтурой и наплевательством».

«Отвратительно, хотя бы не позорились, рассказывая сказки, дороги не чищены, к остановкам подъехать невозможно, либо сугробы, либо сплошной лед, пассажирам приходится лезть в транспорт через сугробы! И чем вы хвалитесь? Позор!» – возмущаются горожане.

В горадминистрации в свою очередь такие обвинения назвали «крайне несправедливыми».