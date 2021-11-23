Брянец Дмитрий Шпиленок выпустил фотокнигу «Камчатка. Рассказ в лисах»

Средства от продаж пойдут на съемки одноименного фильма.

Фотокнига брянского режиссера, оператора и продюсера фильмов о дикой природе Дмитрия Шпиленка «Камчатка. Рассказ в лисах» появилась в продаже на платформе Boomstarter. Пока доступны всего 100 экземпляров с автографом автора.

Стоимость издания 2 тысячи рублей с доставкой по России. Продажа открыта до 31 декабря.

Деньги, полученные с продаж фотокниги, пойдут на съемки фильма «Камчатка. Рассказ в лисах».