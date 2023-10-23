Брянец открыл сыроварню на соцконтракт

Житель Клетни открыл сыроварню с помощью социального контракта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Данил Чогло из Клетни вместе с женой увлёкся сыроварением. Они готовили сыр в домашних условиях из живого молока. Освоив процесс, супруги решили, что это дело их жизни.

С бизнес-проектом Данил Чогло обратился за господдержкой. Он заключил социальный контракт и получил около 338 тысяч рублей. Предприниматель купил электро-сыроварню, шкаф для вызревания сыров, прессовочный стол, сепаратор, маслобойку, формы для сыров и коптильню. После этого супруги расширили ассортимент и вышли на рынок за пределы Клетнянского района.

Они производят сулугуни, чечил, халуми, моцареллу, косичку, а также сыры с различными наполнителями. Также они делают творог, масло и сливки.