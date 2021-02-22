Брянец пожаловался на «царя», купившего парковку во дворе

В Брянске два водителя не поделили парковочное место.

Битва за участок двора развернулась по улице Мира, 80, в Бежицком районе. Водитель «Лады Калины» перегородил выезд иномарке.

«На сигналы никто не вышел, спасибо соседке, которая подсказала номер квартиры. Позвонив по домофону, в ответ получили мат и отказ в просьбе перепарковать свою машину. Когда начали звонить в ГАИ, то «царь» вышел и сказал, что мы заняли его парковочное место, которое он купил», – рассказал в соцсетях владелец «запертой» машины.

Он призвал автомобилистов «не превращаться в нелюдей» и быть доброжелательными.