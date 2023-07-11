Брянец сделал предложение девушке на закрытии сезона в театре драмы

Сезон в Брянском театре драмы завершился премьерным спектаклем и предложением руки и сердца. Об этом рассказали в пресс-службе учреждения.

Брянский областной театр драмы завершил 97-й сезон. За это время артисты порадовали зрителей пятью премьерными постановками. На торжественной церемонии закрытия вручили сертификат о присуждении гранта «Лучший в профессии» заведующей пошивочным цехом Нэле Бобровой.

Сезон закрыл показ премьерного спектакля «Двенадцатая ночь» по комедии Уильяма Шекспира в постановке Ивана Орлова. А после этого зритель Алексей Кириенко сделал предложение своей возлюбленной Анастасии. Зал проводил пару аплодисментами.