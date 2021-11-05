Брянец устроил пикет у мэрии из-за вакцинации от COVID-19

Мужчина потребовал отменить разделение людей на вакцинированных и невакцинированных.

Утром 5 ноября житель Брянска устроил пикет у памятника Ленину под окнами городской администрации и областного правительства. Он вышел на одиночную акцию с плакатом: «Прекратите делить людей на привитых и непривитых. Права у всех одинаковые!» Фото с места протеста опубликовано в соцсетях.

С 15 ноября в Брянской области начнет действовать система QR-кодов. Накануне на брифинге в региональном правительстве губернатор Александр Богомаз назвал непривитых брянцев преступниками.