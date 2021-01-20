Брянец выставил на продажу самодельный вездеход

За машину-амфибию умелец просит 250 тыс. рублей.

Житель Брянска опубликовал на популярном сервисе онлайн объявлений «Авито» объявление о продаже вездехода-амфибии с рабочим названием «Крокодил». Спереди внешний вид машины и правда напоминает этто пресмыкающееся.

Продавец утверждает, что снизу к машине приварена лодка, что позволяет ей плавать, хотя и медленно. А вот на суше по бездорожью демонстрирует достаточные резвость и маневренность.

Объявление автор снабдил фотографиями и видео, иллюстрирующими внешний вид вездехода, процесс его сборки в гараже и ходоые качества.

Машину продавец оценил в 250 тыс. рублей.