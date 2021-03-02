Брянец хочет засудить жену, залезшую в его телефон

Мужчина намерен привлечь супругу к ответственности за нарушение тайны переписки.

Житель Брянска хочет написать заявление в полицию на свою жену о нарушении тайны переписки.

Об этом он рассказал в сообществе «Подслушано Брянск». По его словам, жена не смогла побороть любопытство и тайно изучила содержимое мессенджеров и соцсетей супруга.

«Прочитала весь WhatsApp, залезла в соцсети, удалила кучу информации, написала женщинам в WhatsApp от моего имени, коллегам по работе, девушкам и так знакомым, удалила фото, которые были очень ценны для меня», – жалуется житель Брянска.

Узнав о поступке жены, брянец сначала задумался о насилии, но в итоге смог сдержаться. «Я человек спокойный, выдержанный. Другие говорят: «Я бы руки сломал за такое», – пояснил он.

Сейчас мужчина пытается разобраться в причинах «обиды на всю жизнь» со стороны жены. Также он намеревается подать на нее в суд.

«Отношения накалены до предела, думаю написать в полицию по статье 138 УК РФ, чтобы привлекли, с таким хамством не сталкивался никогда», – также сообщил он.