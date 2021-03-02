Брянец хочет засудить жену, залезшую в его телефон

Мужчина намерен привлечь супругу к ответственности за нарушение тайны переписки.
Житель Брянска хочет написать заявление в полицию на свою жену о нарушении тайны переписки.
Об этом он рассказал в сообществе «Подслушано Брянск». По его словам, жена не смогла побороть любопытство и тайно изучила содержимое мессенджеров и соцсетей супруга.
«Прочитала весь WhatsApp, залезла в соцсети, удалила кучу информации, написала женщинам в WhatsApp от моего имени, коллегам по работе, девушкам и так знакомым, удалила фото, которые были очень ценны для меня», – жалуется житель Брянска.
Узнав о поступке жены, брянец сначала задумался о насилии, но в итоге смог сдержаться. «Я человек спокойный, выдержанный. Другие говорят: «Я бы руки сломал за такое», – пояснил он.
Сейчас мужчина пытается разобраться в причинах «обиды на всю жизнь» со стороны жены. Также он намеревается подать на нее в суд.
«Отношения накалены до предела, думаю написать в полицию по статье 138 УК РФ, чтобы привлекли, с таким хамством не сталкивался никогда», – также сообщил он.
02.03.2021 14:17
Ребенок пострадал в результате жесткого ДТП в Смоленске
2 марта в Смоленске произошло ДТП на перекрестке Витебского шоссе и 12 лет Октября. Водитель иномарки Renault при повороте столкнулся с «ВАЗ». В результате легковушка вылетела на пешеходную зону, где сбила двух женщин. В отечественно же легковушке пострадал ребенок. Двух женщин и ребенка доставил в больницу.
02.03.2021 09:28
В Смоленске на перекрестке произошло жесткое ДТП
Утром 2 марта 2021 года в Смоленское произошло серьезное ДТП. О случившемся стало известно из соцсетей. Двойная авария с участием легковушек произошла на перекрестке Витебского шоссе и улицы 12 лет Октября. На месте работают скорая и сотрудники полиции. Подробностей ДТП пока нет.
01.03.2021 15:27
Смоленские следователи возбудили уголовное дело после травмы на пилораме
СУ СК РФ по Смоленской области возбудили уголовное дело по факту получения работником травмы на пилораме. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК. По версии следствия, 13 января 2021 года 24-летняя рабочая пилорамы, выполняя работу на горбыльно-ребровом станке «ГР-500» получила повреждения пальцев руки, которые квалифицируются тяжкий вред здоровью Следователи продолжают проводить следственные и иные действия,
27.02.2021 15:53
21 человек умер в результате пожаров в Смоленской области
С начала 2021 года на территории Смоленской области зафиксировали увеличение количества пожаров и погибших при пожарах людей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Смоленской области. В регионе уже произошло 248 пожара, в результате которых погиб 21 человек, было травмировано 7 человек. Наибольшее количество пожаров произошло в жилых домах. В большей степени в вечернее и ночное
27.02.2021 12:55
Губернатор Смоленщины внес изменения в указ о повышенной готовности к COVID-19
Губернатор Смоленской области внес изменения в региональный указ «О ведении режима повышенной готовности». В документе говорится о том, что до 31 марта продляются ограничительные мероприятия в организациях с круглосуточным пребыванием граждан в виде приостановления допуска посетителей к проживающим (постоянно находящимся) в указанных организациях. Изменения в указ вносятся на основании рекомендаций главного государственного санитарного врача по
27.02.2021 12:01
Коронавирус унес жизни еще семи жителей Смоленской области
Коронавирус продолжает уносить жизни жителей Смоленской области, сообщает федеральный оперштаб сегодня, 27 февраля. Так, за последние 24 часа в регионе умерли еще семь жителей Смоленщины. Число летальных случаев достигло 612. Также в регионе коронавирус подтвердился у 80 человек. Общее число случаев заболевания коронавирусом достигло 26 131. Еще 191 человек выздоровел и выписался из больниц. Всего