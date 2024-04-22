Брянщина присоединилась к акции «Сад памяти»

27 миллионов деревьев высадят в Брянской области в рамках акции «Сад памяти». Об этом сообщили в региональном управлении лесами.

Брянская область присоединилась к акции «Сад памяти». В этом году экологическое мероприятие посвящено событиям Великой Отечественной войны 1944 года года.

На территории лесничеств региона запланировано более 15 мероприятий. В рамка акции лесники и добровольцы планируют высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Так, Фошнянском участковом лесничестве в мероприятии также участвовали работники Брянской природоохранной прокуратуры. Добровольцы высадили более 2,5 тысяч сеянцев сосны.