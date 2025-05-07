Брянск готовится к юбилею Победы: от концертов до музейных ночей

В преддверии 80-летия Победы Брянская область, несмотря на непростую обстановку, готовит масштабную программу празднования.

По данным Социального фонда России, в регионе проживает более 3000 ветеранов и участников Великой Отечественной войны, которые уже получили юбилейные выплаты от 55 до 80 тысяч рублей.

«Особое внимание уделяется непосредственным участникам боевых действий, которых в области осталось менее 90 человек. Помимо стандартных выплат, они получили по миллиону рублей», — отмечает директор департамента социальной политики Евгений Петров.

251 ветеран находится под постоянной опекой соцработников, получая бесплатный уход на дому, медицинское обслуживание и помощь в ремонте.

Праздничная программа охватит все районы области. 9 мая музеи региона впервые будут работать до 22:00 с бесплатным входом. На театральной площади в полдень стартует масштабное представление с участием артистов драмтеатра. В сквере Карла Маркса развернётся выставочно-поэтическая площадка «Написано войной», где брянские писатели представят свои произведения на фоне исторических фотографий.

Подробная праздничная карта Брянска – на сайте АиФ-Брянск