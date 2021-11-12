Брянск начали украшать к Новому году

При этом горожане жалуются на недостаточное освещение.

Брянск начали украшать к новогодним праздникам. На улицах появляются первые световые инсталляции.

Как сообщает мэрия, в течение месяца электрики дорожного управления будут поэтапно проводить ревизию декора и монтировать его.

К празднику Брянск украсят несколькими десятками инсталляций. Их разместят на площадях в скверах, парках и центральных улицах. В этом году в городе появятся и новые святящиеся украшения.

Между тем горожане жалуются на недостаток освещения на городских улицах и во дворах. «В Володарке плохо с освещением, дети со школы возвращаются по темноте! Инсталлируйте дворы и улицы», «Инсталляции – это здорово, когда основное освещение улиц работает. По улице Медведева, дома 75, 73, 69, 67, по-прежнему отсутствует освещение», – сообщают они на странице администрации Брянска в соцсетях.