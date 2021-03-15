Брянск обрёл новый логотип

Жюри 9 марта рассмотрело восемь вариантов нового герба Брянска, один из которых оказался плагиатом, и выбрало лучший, предложенный Евой Неверовской. Председателем жюри стал мэр города.

Ева Неверовска получила приз в 19 200 рублей. Точнее, в тысячу польских злотых.

Брянск (так он назывался во времена, когда входил в Россию) теперь называется Бранськ, Brańsk. Это польский город в Бельском повяте Подляского воеводства. «Брянск – заштатный город Гродненской губернии, – написано о нем в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона, – Это одно из наиболее древних русских поселений в Северо-Западном крае. После третьего раздела Польши Брянск достался Пруссии и сделан был уездным городом; по присоединении же Белостокской области к России обращен в 1808 г. в заштатный город».

В результате присоединения Западной Белоруссии к СССР в 1939 году, Брянск вошел в состав Белорусской ССР, получил статус поселка городского типа и стал центром Брянского района Белостокской области. В 1944 году поселок и район были переданы в состав Польши.

Сегодня в Брянске проживает около 4 тысяч человек. На сайте администрации города утверждается, что «люди здесь гостеприимные, другие называют их амбициозными и последовательными. В окрестностях города говорят, что «в Брянске живи по-барски».