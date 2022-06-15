Брянск станет площадкой фестиваля «Славянское единство»

На Международный фестиваль прибудут представители Белоруссии, ДНР и ЛНР.

В региональном правительстве обсудили организацию Международного фестиваля славянских народов «Славянское единство», который традиционно проходит в Брянской области в последних числах июня.

В этом году запланирован целый ряд культурных мероприятий с участием делегаций из российских городов, представителей Республики Беларусь, а также гостей из ДНР и ЛНР.

В рамках Международного фестиваля откроется традиционный лагерь славянской молодежи, участниками которого станут школьники и студенты, в том числе из соседних государств.

Международный фестиваль славянских народов «Славянское единство – 2022» пройдет в Брянске. Площадками праздничных мероприятий станут кафедральный собор во имя Святой Троицы, площадь Партизан, Театральная площадь, Славянская площадь. Спортивные мероприятия фестиваля пройдут на стадионе «Спартак» в Фокинском районе.

«Очень приятно, что фестиваль «Славянское единство» получил продолжение. Единство наших народов не утратило силу!» – сообщил заместитель председателя Гомельского областного исполнительного комитета, руководитель делегации Гомельской области Владимир Привалов.