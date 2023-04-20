Брянск украшают к 9 Мая

Брянск начали украшать праздничными инсталляциями ко Дню Победы. Об это рассказали в городской администрации.

Областной центр готовят к празднованию 78-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На площади Ленина установили календарь, который будет отсчитывать дни до Дня Победы. На Славянской площади появилась конструкция с флагами.

В парке имени 1000-летия г. Брянска установили тематические стенд. Территорию от стелы Воинской славы до Кургана Бессмертия также украсили праздничные конструкции.