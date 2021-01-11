Брянск занял 37 место в стране по качеству жизни

Такую оценку жизни в городе дали сами брянцы.

Финансово-экономический университет при правительстве РФ опубликовал свежий рейтинг российских крупных городов по качеству жизни. Брянск занял в нем 37 место.

Жизнь в 75 российских городах с населением более 250 тыс. человек оценивалась, в частности, по таким критериям как нежелание горожан уехать из него за лучшей жизнью, количество конфликтов населения с местными властями, комфортность ведения и создания бизнеса, работа системы ЖКХ, качество среднего и высшего образования, медицины, дорог и общественного транспорта и др. по оценке самих же жителей.довольны качеством дорог и работой ЖКХ.

В основу рейтинга легли результаты опросов. В каждом городе было в 2020 году опрошено от 700 человек по выборке, отражающей социально-демографический профиль каждого.