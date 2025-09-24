Брянская библиотека победила во всероссийском конкурсе лучших практик и получит субсидию на создание медиастудии. Об этом сообщили в городском управлении культуры.

Министерство культуры Российской Федерации подвело итоги Всероссийского конкурса лучших практик работы среди библиотек страны. Заявки поступили из 68 регионов страны. Победителями стали 100 учреждений.

В номинации «Культурно-просветительские проекты» свой проект «Провинция глазами гения» представила Центральная детская библиотека имени Горького города Брянска. Он познакомил школьников с творчеством Леонида Добычина.

Брянская библиотека вошла в число победителей. Учреждение получит субсидию в 2,95 млн рублей на создание медиастудии.