Брянская делегация поучаствовала в Цибиревских педагогических чтениях в Гомеле

Брянская делегация обсудила развитие дополнительного образования в рамках Цибиревских педагогических чтениях в Гомеле. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.

В Гомеле Республики Беларусь прошли I Открытые областные Цибиревские педагогические чтения. В Гомельском государственном дворце творчества детей и молодежи педагоги Белоруссии и регионов России обсудили развитие дополнительного образования детей и молодёжи.

Проректор Брянского института повышения квалификации работников образования Марина Захарова выступила с докладом на тему «Организационно-методическое сопровождение непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников системы дополнительного образования детей Брянской области». Также она стала модератором секции «Воспитание в коллективе и через коллектив: реализация воспитательного потенциала занятий в объединении по интересам».

Представители Брянского губернаторского дворца имени Юрия Гагарина представили инновационный опыт работы Совета обучающихся в учреждении. Также на форуме обсудили проекты брянских активистов и ребят из Гомельского и Витебского Дворцов творчества детей и молодёжи.

Участники форума также выставку и концерт «Мы вместе!».