Брянская делегация поучаствовала в открытии туристического комплекса «Патриот» в Курской области. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

В Поныровском районе Курской области открыли туристический комплекс «Патриот». В церемонии участвовала и делегация из Брянской области. Также врио заместителя губернатора региона Валерий Свинцов и директор департамента культуры Юрий Сатюков возложили цветы к мемориалу «Курская битва».

Кроме того, там прошло заседание круглого стола Комитета Государственной Думы Федерального Собрания России по туризму и развитию туристической инфраструктуры. Речь шла о развитие патриотического туризма в России. Участники обсудили создании макротерритории культурно-познавательного туризма (военно-патриотического) туризма в Курской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Орловской, Липецкой и Тамбовской областей.