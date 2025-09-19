Брянская делегация поучаствовала во всероссийском форуме в Сколково
Делегация Брянской области поучаствовала во всероссийском форуме в Сколково. Об этом сообщили в региональном департаменте образования и науки.
В Инновационном центре «Сколково» в Москве прошёл финал первого всероссийского профориентационного форума «Россия – мои горизонты». На мероприятие приехали представители из разных регионов.
Брянскую область представили руководитель Центра опережающей профессиональной подготовки Брянской области Александра Криворот, педагоги Диана Медведева и Ирина Лебедько. Они поучаствовали в креативных лабораториях, визионерских лекциях, послушали выступления экспертов, познакомились с новыми инструментами в области профориентации.
