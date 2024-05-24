Брянская делегация участвует в международном фестивале «Интермузей». Об этом рассказали региональном департаменте культуры.

В Москве стартовал международный фестиваль «Интермузей». На семи площадках запланированы более 140 бесплатных мероприятий для всех желающих. А в деловую программу вошли свыше 70 событий для специалистов музейной отрасли. В фестивале участвует и делегация Брянской области.

В рамках события также пройдёт церемония вручения первой Национальной премии в области музейного дела имени Д. С. Лихачева. Награды получат музеи и специалисты этой сферы.

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