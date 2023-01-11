Брянская епархия опровергла листовку за подписью священника

Брянская епархия опубликовали опровержение фейковой листовки с призывом к военнослужащим, подписанной иереем Михаилом Агешиным.

В марте 2022 прошлого года в соцсетях распространили листовку, подписанную заведующим отделом по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами Брянской епархии Михаила Агешина. Она содержала компрометирующую информацию, призванную к разжиганию национальной ненависти. Поддельный документ вновь появился на просторах Сети.

В Брянской епархии подчеркнули, что отдел по взаимодействию с Вооруженными Силами и Правоохранительными органами не имеет к созданию листовки никакого отношения.

«Обращаем внимание на то, что логотип, бланк и печать, на котором изготовлена листовка, не соответствуют логотипу, бланку и печати военного отдела Брянской епархии и, таким образом, являются поддельными, кроме того, в листовке нет личной подписи руководителя отдела», – добавили в епархии.