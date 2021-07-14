Брянская Госавтоинспекция провела занятие по дорожной безопасности в детсаде

В конце мероприятия дошкольники получили на память тематические брошюры, а также пообещали носить подаренные им светоотражатели.

Не разгоняться! Тишину летних безмятежных вечеров и ночей в Смоленске всё чаще нарушает рёв мотоциклов, Что мешает полноценному отдыху граждан, создавая проблемы особенно для пожилых людей и родителей с маленькими детьми. Жалобы на хулиганские выходки мотоциклистов всё чаще можно встретить в соцсетях. Смоляне поделились своим возмущением с губернатором Алексеем Островским. «На протяжении нескольких последних недель в мой

На прививку? Это нас Тема пандемии коронавирусной инфекции и вакцинации от COVID не уходит с повестки дня, наоборот, её по-прежнему между собой живо обсуждают коллеги, знакомые и члены семей. Остаётся она в центре внимания и на самом высоком уровне. О работе пунктов вакцинации и о проведении прививок против коронавируса на предприятиях и в организациях Смоленщины говорили участники совещания в

Школьная пора. Какие новости в сфере образования ждут смолян? На карте Смоленска в ближайшие годы появится ещё одна школа. Она распахнёт свои двери в микрорайоне Алтуховка и будет рассчитана на 1000 мест. Хорошей новостью со смолянами поделился губернатор Алексей Островский на своей страничке в соцсетях. Новый жилой микрорайон Алтуховка в последние годы активно застраивается. Среди тех, кто покупает на этой территории квартиры, много молодых

Смоленские транспортные полицейские провели «Урок безопасности» для отдыхающих в оздоровительном лагере детей Мероприятие прошло в рамках акции «Курорт-2021» и было направлено на предупреждение травматизма на железной дороге В разгар летнего сезона сотрудники линейного отдела МВД России на станции Смоленск организовали для ребят, отдыхающих в оздоровительном лагере «Факел», «Урок безопасности» с целью формирования безопасного поведения детей и подростков на объектах железнодорожного транспорта. Стражи порядка встретились с четырьмя отрядами,

На МЖД созданы 1,5 тыс. км противопожарных минерализованных полос В связи с установившейся сухой и жаркой погодой и увеличением вероятности возникновения природных пожаров на Московской железной дороге созданы 1,5 тыс. км противопожарных минерализованных полос вдоль путей. Участки перепаханной земли, в местах, где железнодорожные пути граничат с лесными массивами или полями, станут естественным барьером для распространения возможных низовых пожаров. Для недопущения пожаров в полосе отвода