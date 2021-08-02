Брянская лесопожарная служба обеспечена необходимой для тушения лесных пожаров техникой

На вооружении у ведомства 174 единицы специальной техники и 1653 единицы оборудования.

На протяжении нескольких лет по поручению Президента производилось технооснащение. На более чем 226 миллионов рублей приобрели 62 единицы лесопожарной и лесохозяйственной техники и 263 единицы оборудования.

Теперь в автопарке есть пожарные автоцистерны, колесные и гусеничные тракторы, экскаватор, автомобили с повышенной проходимостью, грузовик, снегоболотоходы, беспилотники. Также имеются плуги, культиваторы и другие средства пожаротушения.

К слову, за 2021 года на территории брянских лесов зафиксирован всего один пожар.