Брянская область подготовила школы Брянки к учебному году

Специалисты Брянской области подготовили школы подшефной Брянки к новому учебному году. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Брянская область продолжает помогать подшефной Брянке Луганской Народной Республики восстанавливать инфраструктуру. К новому учебному году специалисты региона привели в порядок несколько образовательных учреждений.

«В школе № 9 отремонтированы спортзал и актовый зал, спортзалы в школах № 23 и № 4, завершается работа по замене окон и систем отопления в школе № 5, в школе № 19 — актового зала, в гимназии заменено отопление, идет ремонт спортзала. Школы работают в очном режиме. Заменены окна в детском саду № 28 и кровля на детской школе искусств», – уточнил глава региона Александр Богомаз.

Кроме того, в Брянке почти готов к открытию МФЦ. Там устанавливают мебель, подключают компьютеры и оргтехник.

«Еще один важный объект — поликлиника, там заканчивается укладка плитки, оштукатуривание, монтаж потолочного перекрытия. Завершены работы на двух водоводах «Сириус» и «Обводная». Заканчиваются работы на двух кровлях очистных сооружений», – добавил Александр Богомаз.

Также брянские специалисты ремонтируют кровли жилых домов. Четыре уже готовы, семь находятся на финальном этапе ремонта, а еще шесть — в работе.