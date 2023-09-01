Брянская область подготовила школы Брянки к учебному году

Специалисты Брянской области подготовили школы подшефной Брянки к новому учебному году. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
Брянская область продолжает помогать подшефной Брянке Луганской Народной Республики восстанавливать инфраструктуру. К новому учебному году специалисты региона привели в порядок несколько образовательных учреждений.
«В школе № 9 отремонтированы спортзал и актовый зал, спортзалы в школах № 23 и № 4, завершается работа по замене окон и систем отопления в школе № 5, в школе № 19 — актового зала, в гимназии заменено отопление, идет ремонт спортзала. Школы работают в очном режиме. Заменены окна в детском саду № 28 и кровля на детской школе искусств», – уточнил глава региона Александр Богомаз.
Кроме того, в Брянке почти готов к открытию МФЦ. Там устанавливают мебель, подключают компьютеры и оргтехник.
«Еще один важный объект — поликлиника, там заканчивается укладка плитки, оштукатуривание, монтаж потолочного перекрытия. Завершены работы на двух водоводах «Сириус» и «Обводная». Заканчиваются работы на двух кровлях очистных сооружений», – добавил Александр Богомаз.
Также брянские специалисты ремонтируют кровли жилых домов. Четыре уже готовы, семь находятся на финальном этапе ремонта, а еще шесть — в работе.
30.08.2023 13:20
В Смоленске открыли памятник Михаилу Ефимову
Бюст земляку – первому летчику России установили в рамках федерального проекта «Историческая память» На его счету десятки мировых рекордов – скорость, высота, протяженность полета. Михаила Никифоровича Ефимова по праву считают лучшим из асов-летчиков начала XX века. Первый дипломированный авиатор родился на Смоленщине – в деревне Дуброве Духовщинского уезда в 1881 году. А в преддверии Дня
30.08.2023 13:19
«Твардовский. Смоленщина»
На Смоленщине планируют издать сборник о смоленском периоде жизни поэта. Издание книги обсудили смоленские филологи, краеведы и члены Общественного совета федерального проекта «Историческая память». Книга об Александре Трифоновиче Твардовском, которую планируют издать краеведы, уникальна. Она охватывает период рассвета творчества поэта, который еще называют Загорьевским (с 1925 года), и заканчивается 1970-ми годами. Большой работой по сбору
30.08.2023 13:18
Награды нашли своих героев
На прошлой неделе врио губернатора Василий Анохин провёл рабочую встречу с главой ДНР Денисом Пушилиным, который побывал на Смоленщине с рабочими визитом. Стороны обсудили восстановление инфраструктуры подшефного Першотравневого района ДНР и иные вопросы взаимодействия. Регионы уже реализуют совместные проекты в сфере образования, культуры, социального обслуживания. Как подчеркнул Василий Анохин, общая задача — как можно скорее
30.08.2023 13:16
Почта в новом формате
В 2023 году в сёлах Смоленщины откроются 12 обновлённых почтовых отделений. Об этом было объявлено в ходе рабочей встречи, которую провёл врио губернатора Василий Анохин с генеральным директором АО «Почта России» Михаилом Волковым. Стороны обсудили развитие инфраструктуры Почты и дальнейшее взаимодействие. Сегодня Почта в нашем регионе активно развивается — на системной основе внедряются новые технологии
30.08.2023 13:15
«Квадраты» и километры
Каковы итоги визита в регион Марата Хуснуллина? Строительство на Смоленщине жилья, школ и инфраструктурных объектов — эти и другие темы были затронуты в ходе состоявшегося рабочего визита заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, который посетил наш регион на прошлой неделе. Подробнее о программе визита и принятых решениях врио губернатора Василий Анохин рассказал смолянам. Программа