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Брянская область вышла из локдауна (СПИСОК ОГРАНИЧЕНИЙ)

2021, 08 ноября 08:00 Общество
Брянская область вышла из локдауна (СПИСОК ОГРАНИЧЕНИЙ)
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Ряд ограничений продолжает действовать.

7 ноября в Брянской области закончились нерабочие дни, введенные в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией. С понедельника регион возвращается к привычной жизни, однако ряд ограничений продолжает действовать.

С 8 по 14 ноября включительно в Брянской области закрыты:

– рестораны, кафе, столовые, буфеты и бары, за исключением тех, что работают навынос;

– объекты розничной торговли, за исключением аптек и торговых точек, реализующих продукты, товары первой необходимости и детские товары, а также работающих на доставку;

– организации, оказывающие бытовые услуги;

– салоны красоты, косметические салоны, СПА-салоны, массажные салоны, солярии, бани, сауны;

– физкультурно-оздоровительные комплексы, фитнес-клубы, бассейны;

– организации, осуществляющие проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, рекламных мероприятий, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах, в ночных клубах, барах, на дискотеках, в караоке, а также игровых мероприятий и мастер-классов;

– театры, кинотеатры, музеи, концертные залы, цирк;

– детские игровые комнаты, детские развлекательные центры, детские лагеря дневного пребывания, в том числе в парках культуры и отдыха и торгово-развлекательных центрах.

Проведение зрелищных, культурных и других массовых мероприятий запрещено до 15 ноября, спортивных – до 10 ноября.

В детсадах и школах установлены каникулы. Учебные заведения, реализующие программы среднего и высшего профессионального образования, должны использовать дистанционные технологии. Ограничение не распространяется на автошколы.

Официальные мероприятия органов государственной власти Брянской области разрешены по согласованию с региональным управлением Роспотребнадзора.

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