Брянская область заняла второе место в России по темпу вакцинации от COVID-19

Привиты более 372 жителей региона.

В Брянскую область поступило 526 354 дозы вакцины от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день привиты более 372 тысяч человек – это 48,3% от 80-процентного плана. Как сообщил директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов, в планах – вакцинировать более 766 тысяч человек.

За последнюю неделю темпы вакцинации в регионе значительно выросли. Если раньше прививалось до тысячи человек в сутки, то сейчас около 2900. На минувшей неделе Брянская область вышла на второе место в России по темпу вакцинации.

«Но все равно этот темп недостаточный для 80-процентного охвата населения. В сутки в регионе должны вакцинировать не менее 4 тысяч человек. Вакцина на складе имеется в достаточном количестве», – сообщает региональное правительство.