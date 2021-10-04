Брянская область заняла второе место в России по темпу вакцинации от COVID-19

Привиты более 372 жителей региона.
В Брянскую область поступило 526 354 дозы вакцины от коронавирусной инфекции. На сегодняшний день привиты более 372 тысяч человек – это 48,3% от 80-процентного плана. Как сообщил директор департамента здравоохранения Брянской области Сергей Галаганов, в планах – вакцинировать более 766 тысяч человек.
За последнюю неделю темпы вакцинации в регионе значительно выросли. Если раньше прививалось до тысячи человек в сутки, то сейчас около 2900. На минувшей неделе Брянская область вышла на второе место в России по темпу вакцинации.
«Но все равно этот темп недостаточный для 80-процентного охвата населения. В сутки в регионе должны вакцинировать не менее 4 тысяч человек. Вакцина на складе имеется в достаточном количестве», – сообщает региональное правительство.
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