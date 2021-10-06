Брянская полиция установила личности двух неопознанных трупов

В УМВД подвели итоги операции «Розыск».

В УМВД России по Брянской области подвели итоги второго этапа операции «Розыск». В ходе оперативно-профилактических мероприятий полицейские задержали 29 человек, находившихся в розыске. Трое из них находились в межгосударственном и 20 – в федеральном розыске.

Полицейские установили местонахождение 23 пропавших без вести, один из которых находился в межгосударственном розыске и трое – в федеральном.

Также правоохранители установили личности двух неопознанных трупов.