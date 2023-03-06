Брянская прокуратура помогла многодетной семье получить землю
Прокуратура помогла многодетной семье из Брянска получить земельный участок.
В надзорное ведомство Советского района пожаловалась жительница Брянска. Многодетной матери в администрации отказались давать земельный участок. При этом у семьи есть законное право на его получение.
Прокурор в интересах многодетной матери и ее детей обратился в суд с иском к управлению имущественных отношений Брянской области. Он потребовал обеспечить семью землёй вне очереди. Суд поддержал прокуратуру.
После этого семья получила земельный участок.
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