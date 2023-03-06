Брянская прокуратура помогла многодетной семье получить землю

Прокуратура помогла многодетной семье из Брянска получить земельный участок.

В надзорное ведомство Советского района пожаловалась жительница Брянска. Многодетной матери в администрации отказались давать земельный участок. При этом у семьи есть законное право на его получение.

Прокурор в интересах многодетной матери и ее детей обратился в суд с иском к управлению имущественных отношений Брянской области. Он потребовал обеспечить семью землёй вне очереди. Суд поддержал прокуратуру.

После этого семья получила земельный участок.