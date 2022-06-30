Брянская прокуратура требует горадминистрацию убрать свалку у Десны

Территория на улице Набережной завалена мусором.

Прокуратура Советского района Брянска требует городскую администрацию убрать свалку около реки Десна.

В ведомстве узнали, что у домов № 5 и 6 по улице Набережной скопился бытовой и строительный мусор, в том числе доски, пластик, линолеум.

В Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации прокурор внёс представление. Уборку надзорный орган будет контролировать.