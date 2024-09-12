Брянская семья из трёх поколений выполнила нормативы ГТО

Брянская семья из трёх поколений выполнила нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. Семья Спиридоновых и Коломыцевых успешно выполнила нормы комплекса «Готов к труду и обороне». В испытаниях участвовали сразу три поколения: мама, папа, сын, бабушка и дедушка.

Семья сдавала нормативы на стадионе. Мама и папа показали отличные результаты в прыжках в длину и подтягиваниях. Бабушка и дедушка также выполнили все необходимые упражнения для своей категории.