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Брянская семья из трёх поколений выполнила нормативы ГТО

2024, 12 сентября 08:22 Общество
Брянская семья из трёх поколений выполнила нормативы ГТО
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Брянская семья из трёх поколений выполнила нормативы комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта. Семья Спиридоновых и Коломыцевых успешно выполнила нормы комплекса «Готов к труду и обороне». В испытаниях участвовали сразу три поколения: мама, папа, сын, бабушка и дедушка.

Семья сдавала нормативы на стадионе. Мама и папа показали отличные результаты в прыжках в длину и подтягиваниях. Бабушка и дедушка также выполнили все необходимые упражнения для своей категории.

 

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