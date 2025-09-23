Брянская семья участвует в финале всероссийской патриотической игры. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.

В Волгограде стартовал финал всероссийской патриотической игры «Семейная зарница». В ней участвуют 24 семейные команды из восьми федеральных округов страны. В каждую входят мама, папа и двое детей от 12 до 16 лет. Брянскую область представляет команда «Арсенал».

«Зарница объединила нашу семью по-настоящему: от детей до старших! И здорово, что финал проходит именно в Волгограде — городе-герое. Это вдохновляет и заряжает на победу. Постараемся оправдать доверие!» – отметил командир Юрий Кротов.

Участников ждут творческий конкурс, военно-тактическая игра, проверка навыков управления беспилотником и оказания первой помощи.