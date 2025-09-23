Брянская семья участвует в финале всероссийской патриотической игры. Об этом сообщили в региональном департаменте социальной политики и занятости населения.
В Волгограде стартовал финал всероссийской патриотической игры «Семейная зарница». В ней участвуют 24 семейные команды из восьми федеральных округов страны. В каждую входят мама, папа и двое детей от 12 до 16 лет. Брянскую область представляет команда «Арсенал».
«Зарница объединила нашу семью по-настоящему: от детей до старших! И здорово, что финал проходит именно в Волгограде — городе-герое. Это вдохновляет и заряжает на победу. Постараемся оправдать доверие!» – отметил командир Юрий Кротов.
Участников ждут творческий конкурс, военно-тактическая игра, проверка навыков управления беспилотником и оказания первой помощи.
17.09.2025 11:43
О чём губернатор Василий Анохин говорил с Владимиром Путиным?
На прошлой неделе в Москве состоялась встреча губернатора Василия Анохина с Президентом РФ Владимиром Путиным. Василий Николаевич доложил главе государства о результатах работы за два года, о выполнении поручений и планах развития Смоленской области. Подробностями встречи глава региона поделился со смолянами. Одна из ключевых тем общения – работа по поддержке участников СВО и их близких.«В
17.09.2025 11:42
Сделано в Смоленске
Тему экспортного потенциала обсудили на прошлой неделе в Смоленске – город стал площадкой проведения окружного совещания по вопросам реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Оно объединило свыше 300 участников, среди которых генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина, представители органов власти, бизнеса и эксперты из 18 регионов ЦФО. «Главная тема совещания — внедрение Регионального экспортного