Брянская школьница стала призёром всероссийской олимпиады по русскому языку. Об этом сообщили в региональном департаменте образования.

В Казани прошёл заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по русскому языку. Участие в нём приняли 470 ребят из 77 регионов России. Победили в олимпиаде 40 человек. 185 учеников стали призёрами. В число вошла и ученица 10 класса Брянского городского лицея № 2 имени М.В. Ломоносова Надежда Исаева.

Финалисты олимпиады могут поступить без экзаменов в любой российский вуз по профилю соревнования.