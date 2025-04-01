Брянская теннисистка выиграла первенство ЦФО

Брянская спортсменка выиграла первенство ЦФО по настольному теннису. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Первенство Центрального федерального округа по настольному теннису прошло в Калуге. Участвовали в соревнованиях юноши и девушки до 14 лет.

Регион представила Анна Богачёва. Она выиграла девять матчей в одиночном турнире. Девушка завоевала золотую медаль.

В парном разряде вместе с Кариной Иполитовой из Калуги брянская спортсменка такле стала первой. А в паре с Кириллом Постоваловым из Воронежа Анна завоевала «серебро».