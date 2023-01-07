«Брянская учительская газета» отметила 20-летие
20 лет со дня выхода первого номера отметила «Брянская учительская газета». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.
«Брянская учительская газета» отметила свое 20-летие. В 2003 году 24-страничный полноцветный еженедельник выпустил свой первый номер. Издание освещает темы образования, воспитания, культуры, экономики и социальной жизни.
Любая проблематика современной школы подвластна сотрудникам газеты. Главный редактор Елену Сеник и ещё половина работников имеют педагогическое образование. Своё название издание полностью оправдывает.
В пятницу, 6 января, около 10 тысяч подписчиков получили 1017-ый выпуск «Брянской учительской газеты».
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