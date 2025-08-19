Брянская вокалистка поучаствовала в арт-фестивале «Наследники традиций»

В детском центре «Алые паруса» в Евпатории в Крыму прошёл всероссийский арт-фестиваль народной культуры «Наследники традиций». Участие в нём приняла воспитанница коллектива детской фольклорной школы «Калинушка» губернаторского Дворца имени Юрия Гагарина Ксения Захарова. Для юных талантов прошли мастер-классы, творческие занятия, экскурсии и выступления.

На стройплощадке Ход возведения и ремонта объектов инфраструктуры стал основной темой регионального штаба по строительству, которое провёл на прошлой неделе губернатор Василий Анохин. И эти работы, подчеркнул глава региона, находятся на его личном контроле. Отметим, что многие проекты реализуются при поддержке федеральных программ в рамках нацпроектов, инициированных Президентом России Владимиром Путиным Сейчас в регионе в работе более

Чтобы вера наполняла сердца В минувшие выходные в областном центре прошли торжества, посвящённые Смоленской иконе Божией Матери «Одигитрия». Губернатор Василий Анохин принял участие в Божественной литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе. К ней также присоединились митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир, сотни смолян, архипастыри, духовенство, участники крестного хода из Витебска и многочисленные паломники. Службу возглавил экзарх

Имени Гагарина Межвузовскому кампусу в Смоленске присвоят имя нашего великого земляка, первого космонавта Юрия Алексеевича Гагарина. О таком решении сообщил губернатор Василий Анохин. «Название выбрано не случайно. Подвиг Юрия Алексеевича — это всенародное достояние, а его улыбка стала одним из главных символов нашей страны, олицетворяющих движение вперёд, прогресс и созидание», – прокомментировал губернатор. Он напомнил, что работа

На старт, внимание… Исследования показывают: всё больше жителей региона выбирают здоровый образ жизни. Этому способствует в том числе строительство и реконструкция спортивных сооружений. Ряд проектов сейчас в работе. Так, в Вязьме возводится новый плавательный бассейн. «Строим спортобъект в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта РФ». На эти цели направлено свыше 380 млн рублей, из которых большая