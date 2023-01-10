Брянская «Юнармия» вошла в ТОП-5 в России

Брянская «Юнармия» по числу участников вошла в ТОП-5 в России. Об этом сообщили в региональном парламенте.

На заседании постоянного комитета Брянской областной Думы по образованию, науке, культуре и СМИ обсудили развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Так, в России в движение входит 1 миллион 250 тысяч ребят. В Брянской области – 22 тысячи юнармейцев. Последние четыре года брянская «Юнармия» по количеству участников входит в пятерку лидеров-регионов России.