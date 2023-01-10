Брянская «Юнармия» вошла в ТОП-5 в России
Брянская «Юнармия» по числу участников вошла в ТОП-5 в России. Об этом сообщили в региональном парламенте.
На заседании постоянного комитета Брянской областной Думы по образованию, науке, культуре и СМИ обсудили развитие Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».
Так, в России в движение входит 1 миллион 250 тысяч ребят. В Брянской области – 22 тысячи юнармейцев. Последние четыре года брянская «Юнармия» по количеству участников входит в пятерку лидеров-регионов России.
Читайте также
Новости регионов
Погрузка на ж/д в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 г.
Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн в 2022 году, сообщает служба корпоративных коммуникаций МЖД. В 2022 году погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила более 2,6 млн тонн, что на 10% меньше, чем за предыдущий год. За 2022 год погружено: химических и минеральных удобрений – 1,7 млн
В период праздников на МЖД уменьшилось число несчастных случаев с людьми
На Московской железной дороге с 1 по 8 января количество случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры снизилось в 3,7 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2023 году — 8 человек, за тот же период 2022 года – 30). При этом 6 случаев произошло в Московской области, по одному — в Москве