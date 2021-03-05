Брянская женщина, ударившая драчливого мужа ножом, отсидит год

Суд учел чистосердечное признание и наличие детей.

В Брянском районе вынесли приговор по делу жительницы деревни Титовка, напавшей на мужа с ножом.

8 декабря 2020 года на кухне дома по улице Пушкина в Титовке поссорилась супружеская пара. Муж ударил жену кулаком в лицо. В ответ женщина воткнула ему в живот нож. Мужчина получил тяжелые травмы.

Как сообщает региональная прокуратура, суд учел агрессивное поведение мужчины, явку женщины с повинной, полное признание вины, активное содействие в расследовании преступления и наличие двух маленьких детей.

Женщину приговорили к году колонии общего режима.