Город32

Брянские адвокаты заняли пятое место на чемпионате по бильярду

2021, 20 ноября 12:33 Общество
Брянские адвокаты заняли пятое место на чемпионате по бильярду
Источник фото

Победу одержали адвокаты из Кирова.

В Брянске подвели итоги Всероссийского чемпионата по бильярду среди адвокатов. Команда адвокатов Брянской области заняла пятое место из 10 возможных.

Кубок вернулся в Кировскую область, откуда его привезли предыдущие победители – команда адвокатов под руководством Григория Буханевича. Второе и третье место заняли команды Самарской области и Москвы.

Читайте также
На зиму в Брянске изменят маршрут автобуса № 13
20 ноября 09:00
На зиму в Брянске изменят маршрут автобуса № 13
С 24 ноября перекроют переезд на станции Свень
19 ноября 15:40
С 24 ноября перекроют переезд на станции Свень
Дворец железнодорожников в Брянске признали пожароопасным
19 ноября 15:00
Дворец железнодорожников в Брянске признали пожароопасным
За день в общественном транспорте Брянска насчитали семь безмасочников
19 ноября 14:20
За день в общественном транспорте Брянска насчитали семь безмасочников

Новости регионов

19.11.2021 16:22
Погрузка экспортных грузов в порты со станций МЖД выросла на 15,7% за 10 месяцев
Погрузка на Московской железной дороге – филиале ОАО «РЖД» в адрес российских морских портов в январе-октябре 2021 года составила 13 млн тонн, что на 15,7% больше, чем за аналогичный период 2020 года. В том числе в порты Северо-Запада отправлено 8,2 млн тонн различных грузов, в порты Юга – 4,8 млн тонн, в порты Дальнего Востока
17.11.2021 13:29
И зацветут сады
Как в регионе развивают производство плодово-ягодной продукции? Фрукты и ягоды, выращенные на Смоленщине, всегда пользуются особым спросом у жителей региона. Отрадно, что благодаря реализации инвестпроектов, ассортимент и объёмы такой витаминной продукции в ближайшее время на наших прилавках будут только расти. Вопросы развития садоводства на территории региона, с точки зрения реализации политики импортозамещения и обеспечения смолян
17.11.2021 13:27
За прививкой в МФЦ
В Смоленской области наращивает темпы прививочная кампания против коронавируса. По данным регионального Оперштаба, на 15 ноября полностью завершили вакцинацию более 360 тысяч жителей области, первым компонентом вакцины привиты около 328 тысяч человек. Ежедневно тысячи смолян обращаются к медикам, чтобы привиться. Это можно сделать как в учреждениях здравоохранения, так и в мобильных пунктах вакцинации. С 11
17.11.2021 13:26
Дорога к знаниям
Путь до здания школы у каждого ученика свой. Кто-то ходит пешком, благо образовательное учреждение находится недалеко от дома. Кого-то довозят родители. А сотни мальчишек и  девчонок, живущих в отдалённых сёлах и деревнях, на занятия доставляет школьный автобус. Дорога в школу для ребят должна быть максимально комфортной и безопасной, поэтому взрослые следят за тем, чтобы парк

Актуальные темы

Политика
Брянцы попросили Путина прекратить вакханалию и ввести обязательную вакцинацию (ВИДЕО)
Общество
Стюардесса S7 пошутила над Брянским аэропортом (ВИДЕО)
Общество
В Брянской области создали карту сторонников вакцинации
Общество
В Брянске кафе отказалось проверять QR-коды у посетителей
На дорогах
На переезде в Жуковке установили видеокамеру

Новости партнёров

Способы размещения рекламы медицинских услуг
Способы размещения рекламы медицинских услуг

В связи с поступающими жалобами в адрес антимонопольного органа на ненадлежащую рекламу медицинских услуг, заместитель руководителя управления- начальник отдела естественных монополий и рекламы Наталья Александровна Новикова обращает внимание рекламодателей и рекламораспространителей на следующее.

Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»
Стартовал XI конкурс региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» объявляет о старте ежегодного конкурса «Вместе в цифровое будущее» для представителей региональной медиасферы. Партнерами проекта стали Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, АО «Шнейдер Электрик» (юридическое лицо компании Schneider Electric в России) и группа «Интерфакс».

В Брянской области железнодорожники завершили подготовку к работе в зимний период
В Брянской области железнодорожники завершили подготовку к работе в зимний период

В Брянской области завершилась подготовка пассажирской  инфраструктуры к эксплуатации зимой. Проводившиеся мероприятия были  направлены на обеспечение устойчивой работы железной дороги в период минусовых температур.

Энергетики Брянскэнерго работают в режиме повышенной готовности
Энергетики Брянскэнерго работают в режиме повышенной готовности

В филиале ПАО «Россети Центра» - «Брянскэнерго»  в 16 час 00 мин 19 ноября 2021 года введён режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий. Ожидается сильный ветер, местами с порывами до 23 м / в секунду.

В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники
В жилые комплексы «Надежды» заглянули новогодние волшебники

Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».