Брянские асфальтобетонные заводы готовы к началу сезона

Асфальтобетонные заводы Брянской области готовы к началу сезона дорожного ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В Брянской области существует 22 асфальтобетонных завода. Все ремонтные работы и пуско-наладка производства там уже завершены.Теперь на предприятия завозят необходимые материалы.

Также подрядные организации заготавливают дорожно-строительные материалы для старта сезона ремонта. В 2023 году в регионе приведут в порядок более 400 километров автодорог.